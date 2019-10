Free Costa Coffee: Here are all the places in Edinburgh you can pick one up today

It’s International Coffee Day and one brand are celebrating by treating customers to a drink on them.

In a bid to change the public’s perception of coffee making machines, Costa Express are giving customers the opportunity to grab a free americano, latte, cappuccino, espresso, or hot chocolate.

Newer machines will also offer the extended range which includes flat whites, cortados, and flavoured milks.

From 12:15am on Tuesday 1 October until 12:15am on Wednesday 2 October, customers will be able to pick up the free treat from one of 8,500 Costa Express machines throughout the UK.

Here is the location of all the machines in Edinburgh where you will be able to pick up a free coffee:

Tesco Express Costa - 503 Queensferry Road, Edinburgh, EH4 7QD

Tesco Express Costa - 59-62 South Bridge, Midlothian, Lothian, EH1 1LS

Tesco Express Costa - 59 Holyrood Road, Edinburgh, EH8 8AU

Co Op - 26-28 Frederick Street, Edinburgh, EH2 2JR

Tesco Express Costa - 30 Dundas Street, Edinburgh, EH3 6JN

Co Op - , 91 - 93 Nicolson Street , Edinburgh, EH8 9BY

Tesco Metro Costa - 94 Nicolson Street, Edinburgh, EH8 9EW

Tesco Express Costa - 4-5 Brunswick Place, Leith Walk, Edinburgh, EH7 5HW

Co Op - 8 McDonald Road, Edinburgh, EH7 4LU

Sainsburys Local Costa - Shrubhill, Edinburgh, EH7 4PD

Tesco Express Costa - 141 Princes Street, Edinburgh, EH2 4BL

Scotmid - 112-120 Easter Road, Edinburgh, EH7 5RH

Scotmid - 370 Leith Walk, Edinburgh, EH7 4PE

Scotmid - 56-60 Hamilton Place, New Town, Edinburgh, EH3 5AZ

Sainsburys Local Costa - 32-36 Shandwick Place, Edinburgh, EH2 4RT

Co Op - 5 Earl Grey Street, Edinburgh, EH3 9BN

Co Op - Morrison Street, Edinburgh, EH3 8EE

Scotmid - 36-38 Raeburn Place Stockbridge, Edinburgh, EH4 1HN

Scotmid- 5-19 Leven Street, Edinburgh, EH3 9LH

Scotmid - 32-34 Warrender Park Road, Edinburgh, EH9 1HH

Scotmid - 209 Leith Walk, Edinburgh, EH6 8NX

MRH - 21-23 Barclay Place, Brunstfield, Edinburgh, EH10 4HW

Tesco Express Costa - 158 Causewayside, Edinburgh, EH9 1PR

Scotmid - 126-128 Marchmont Road, Edinburgh, EH9 1AQ

Tesco Store Costa - 76 Duke Street, Edinburgh, EH6 8HL

Scotmid - 38 Haymarket Terrace, Edinburgh, EH12 5JZ

MRH - 2-40 Ratcliffe Terrace, Ratcliffe, EH9 1SS

Tesco Express Costa - 78-82 Haymarket Terrace, Edinburgh, EH12 5LQ

Co Op - 114 Dalry Road, Edinburgh, EH11 2EZ

Scotmid - 113 Ferry Road, Edinburgh, EH6 4ET

MFG - Ferry Road Service Station, Ferry Road, Edinburgh, EH6 4AQ

Scotmid - 160-162 Restalrig Road South, Edinburgh, EH7 6EH

Tesco Metro Costa - 2A Colinton Road, Edinburgh, EH10 5DN

WM Morrisons - Petrol Filling Station, 4 Piersfield Terrace, Portobello Road, Edinburgh, EH8 7BQ

Scotmid - 116 Polwarth Gardens, Edinburgh, EH11 1LH

Scotmid - 3a Lindsay Road Leith, Edinburgh, EH6 4DT

Tesco Express Costa - 3 Roseburn Terrace, Edinburgh, EH12 5NG

Scotmid - 47 Roseburn Terrace, Edinburgh, EH12 5NQ

Shell UK - 7 Seafield Road, Leith, EH6 7LE

Scotmid - 137 Granton Road, Edinburgh, EH5 3NJ

WM Morrisons - Petrol Filling Station, 102 Pilton Drive, Edinburgh, Lothian, EH5 2HF

Tesco Express Costa - 226 Willowbrae Road, Edinburgh, EH8 7NG

Sainsburys PFS Costa - Cameron Toll Shopping Centre, Edinburgh, EH16 5PB

Scotmid - 37-41 Boswall Parkway, Edinburgh, EH5 2BR

Shell UK - Crewe Toll, Edinburgh, EH4 2NT

Scotmid - 236 Gorgie Road, Edinburgh, EH11 2PL

Costa Express - MRH, Snax 24 Edinburgh, Edinburgh, EH4 3HL

MFG - Esso Windmill Service Station, 109 Queensferry Road, Edinburgh, EH4 3HL

Sainsburys PFS Costa - Westfield Road, Edinburgh, EH11 2QW

Pewex Polish Deli - 72 Niddrie Mains Road, Edinburgh, EH16 4BG

Scotmid - 236 - 240 Crewe Road North, Edinburgh, EH5 1LW

Tesco Express Costa - 62B Colinton Road, Edinburgh, EH14 1AT

Scotmid - 94-98 Walter Scott Avenue The Inch, Edinburgh, EH16 5RL

Shell UK - 277 Comiston Road, Edinburgh, EH10 6AP

Scotmid - 140-144 Saughtonhall Drive, Edinburgh, EH12 5TT

WM Morrisons - Petrol Filling Station, 3 Waterfront Broadway, Granton, Edinburgh, EH5 1SA

Scotmid - 6 Bath Street Portobello, Edinburgh, EH15 1EY

Sainsburys Local Costa - 222 - 228 Portobello High Street, Edinburgh, EH15 2AU

Moredun Enterprises Ltd - 50C Moredunvale Road, Edinburgh, EH17 7RZ

MFG - 1 Stenhouse Road, Edinburgh, EH11 3LW

Scotmid - 191/193 Duddingston Park South, Edinburgh, EH15 3EJ

Sainsburys PFS Costa - Inglis Green Road, Edinburgh, EH14 2ER

Scotmid - 80-88 Moredun Park Road, Edinburgh, EH17 7HG

Scotmid - 230 Oxgangs Road North, Colinton Mains, EH13 9BQ

Tesco PFS Costa - Colinton Mains Drive, Colinton, Edinburgh, EH13 9AH

Scotmid - 85-87 Saughton Road North, Edinburgh, EH12 7JB

Co Op - St John's Road, Edinburgh, EH12 7SD

Scotmid - 21 Gracemount Drive, Edinburgh, EH16 6RP

Tesco Express Costa - 2 Gracemount Drive, Gracemount, Edinburgh, EH16 6RS

Scotmid - 7 Kingsknowe Road North,, Edinburgh, EH14 2BN

Scotmid - 1 Rannoch Terrace, Edinburgh, EH4 7ER

Scotmid - 283-289 Calder Road, Edinburgh, EH11 4RH

MRH - 117 Biggar Road, Mornigside, Edinburgh, EH10 7DU

Shell UK - 50 Dreghorn Link, City Bypass, Edinburgh, EH13 9QR

Scotmid - 1 Drumbrae Avenue, Edinburgh, EH12 8TE

Tesco PFS Costa - Meadow Place Road, Corstorphine, Edinburgh, EH12 7UQ

Shell UK - 19-21 Glasgow Road, Corstorphine, Edinburgh, EH12 8HW

Costa Express - 19-21 Glasgow Road Corstorphine, Edinburgh, EH12 8HW

MFG - BP Napier Service Station, 382 Calder Road, Edinburgh, EH11 4AS

Costa Express - MRH, 382 Calder Road, Edinburgh, EH11 4AS

Co Op - 1 Bughtlin Market, East Craigs, Edinburgh, EH12 8XP

Scotmid - 187 Whitehouse Road, Barnton, EH4 6BU

MFG - 1 Edinburgh Road, Musselburgh, EH21 6DN

Scotmid - 25 Morvenside Close, Westburn, EH14 2SH

Shell UK - 166 Glasgow Road, Edinburgh, EH12 8LS

WM Morrisons - Petrol Filling Station, Gyle Avenue, Gyle, Edinburgh, EH12 9JU