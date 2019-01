Where to charge your electric car in Edinburgh

These are the public charging points available in and around Edinburgh’s city centre

If you’re driving an electric car, it’s important to know where your nearest charging point is. Here are the locations of Edinburgh’s public city centre charging stations, and the types of charging points available at each one, according to Zap-Map.

There are a variety of charging points across the city centre (Photo: Shutterstock)

City Centre

Edinburgh Computer Services, EH11 1EH

2 x 7kW 32A Type 2 Mennekes

Network: ChargePlace Scotland

X Leisure Edinburgh, EH11 1AF

4 x 22kW 32A Type 2 Mennekes

1 x 43kW 63A Type 2 Mennekes

1 x 50kW 125A JEVS (CHAdeMO)

1 x 50kW 125A CCS (Combo)

Network: ChargePlace Scotland

Summerhall, EH19 1PL

1 x 7kW 32A Type 2 Mennekes

1 x 22kW 32A Type 2 Mennekes

Network: ChargePlace Scotland

University of Edinburgh Main Library Car Park, EH8 9LJ

2 x 7kW 32A Type 2 Mennekes

Network: ChargePlace Scotland

Sheraton Grand Hotel & SPA, EH3 9SR

2 x 22kW 32A Tesla Type 2

Network: Tesla Destination

Robertson Close Upper Level, EH1 1LY

6 x 7kW 32A Type 2 Mennekes

Network: ChargePlace Scotland

Lower Car Park, Robertson Close, EH1 1LT

2 x 22kW 32A Type 2 Mennekes

Network: ChargePlace Scotland

Radisson Blu Edinburgh, High Street, EH1 1TH

2 x 11kW 16A Tesla Type 2

Network: Tesla Destination

Our Dynamic Earth, EH8 8AS

2 x 7kW Commando

1 x 3kW 3-pin

Network: ZeroNet

North

NHS Western General, Crewe Road South, EH4 2XU

2 x 7kW Type 2 Mennekes

Network: ChargePlace Scotland

Blackhall Library, EH4 5EG

2 x 22kW 32A Type 2 Mennekes

Network: ChargePlace Scotland

East

Craigentinny Community Centre, EH7 6JE

1 x 7kW Type 2 Mennekes

Network: ChargePlace Scotland

West

Edinburgh Zoo, EH12 6TS

2 x 22kW 32A Type 2 Mennekes

Network: ChargePlace Scotland

Scottish National Gallery of Modern Art, EH4 3DR

2 x 3kW Type 2

Network: ChargePlace Scotland

South

Napier University, EH10 5DT

1 x 43kW 63A Type 2 Mennekes

1 x 50kW 125A JEVS (CHAdeMO)

1 x 50kW 125A CCS (Combo)

Network: ChargePlace Scotland

Ashworth Laboratories, EH9 3FL

2 x 22kW 32A Type 2 Mennekes

Network: ChargePlace Scotland

Klondyke Garden Centre, EH16 6TJ

2 x 7kW 32A Type 2 Mennekes

Network: Other

Sainsbury's Edinburgh Longstone, EH14 2ER

2 x 7kW 32A Type 2 Mennekes

Network: Pod Point

South Edinburgh Local Office, EH17 8QF

4 x 22kW 32A Type 2 Mennekes

Network: ChargePlace Scotland