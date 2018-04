Who were your Blue Peter presenters?

AFTER 60 years and more than 5,000 episodes later, there have been 37 regular Blue Peter presenters. Who were yours?

Christopher Trace 1958-67

Leila Williams 1958-62

Anita West1962

Valerie Singleton 1962-72

John Noakes1965-78

Peter Purves1967-78

Lesley Judd1972-79

Simon Groom1978-86

Christopher Wenner 1978-80

Tina Heath1979-80

Sarah Greene1980-83

Peter Duncan1980-84

Janet Ellis1983-87

Michael Sundin 1984-85

Peter Duncan1985-86

Mark Curry 1986-89

Caron Keating1986-90

Yvette Fielding 1987-92

John Leslie1989-94

Diane-Louise Jordan1990-96

Anthea Turner 1992-94

Tim Vincent1993-97

Stuart Miles1994-99

Katy Hill1995-2000

Romana D’Annunzio1996-98

Richard Bacon 1997-98

Konnie Huq1997-08

Simon Thomas 1999-05

Matt Baker1999-06

Liz Barker2000-06

Zöe Salmon2004-08

Gethin Jones2005-08

Andy Akinwolere2006-11

Helen Skelton2008-13

Joel Defries2008-10

Barney Harwood 2011-17

Lindsey Russell2013-present

Radzi Chinyanganya2013-present