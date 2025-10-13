Two Hibs fixtures see kick off times moved including Celtic clash as rearranged Motherwell trip confirmed
Hibs have had the kick off times for two of their Scottish Premiership fixtures in November moved and chosen for live broadcast.
David Gray’s side were due to travel to Paisley on Saturday, November 8 to take on St Mirren at The SMISA Stadium in the traditional 3pm kick off slot. That match will still be played on the Saturday but will instead begin at 5:45pm and will be broadcast live on Premier Sports.
Their match with Motherwell, which was due to be played on November 1 but was postponed due to the Steelmen reaching the semi-finals of the Premier Sports Cup, will now be played on Tuesday, November 25. However, that match has not been selected for live broadcast.
Celtic’s trip to Easter Road moved as third Hibs date in November shifted
Finally, the visit of reigning Scottish Premiership champions Celtic to Easter Road has also had a change of kick off time. That match was already scheduled for Sunday, November 30 due to Celtic’s UEFA Europa League clash away to Feyenoord the Thursday before.
It will now kick of at 12 noon and will be shown live on Sky Sports. Here is he full list of most recent television selections as confirmed by the SPFL earlier today:
Saturday November 8
William Hill Premiership: St Mirren v Hibernian, Live on Premier Sports, kick-off 5.45pm
Sunday November 9
William Hill Premiership: Dundee v Rangers, Live on Sky Sports, kick-off 3.00pm
Saturday November 22
William Hill Premiership: St Mirren v Celtic, Live on Sky Sports, kick-off 8.00pm
Sunday November 23
William Hill Premiership: Aberdeen v Heart of Midlothian, Live on Sky Sports, kick-off 3.00pm
Tuesday November 25
William Hill Premiership: Motherwell v Hibernian, Kick-off 7.45pm (P-P on Sat Nov 1 due to Premier Sports Cup semi-finals)
Saturday November 29
William Hill Premiership: Kilmarnock v Dundee United, Live on Premier Sports, kick-off 5.45pm
Sunday November 30
William Hill Premiership: Hibernian v Celtic, Live on Sky Sports, kick-off 12 noon
Wednesday December 17
William Hill Premiership: Dundee United v Celtic, Live on Sky Sports, kick-off 8.00pm(P-P on Sat Nov 1 due to Premier Sports Cup semi-finals)
Tuesday January 6
William Hill Premiership: Livingston v St Mirren, Kick-off 7.45pm (P-P on Sat Nov 1 due to Premier Sports Cup semi-finals)
Tuesday January 6
William Hill Premiership - Rangers v Aberdeen, Live on Sky Sports, kick-off 8.00pm (P-P on Sat Nov 1 due to Premier Sports Cup semi-finals)