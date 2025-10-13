Two Hibs fixtures see kick off times moved including Celtic clash as rearranged Motherwell trip confirmed

Martyn Simpson
By Martyn Simpson

Sports Editor

Published 13th Oct 2025, 19:00 BST
Hibs v Celtic at Easter Road in the Scottish Premiership has had a change in kick off time due to TV selection (Pic: SNS)placeholder image
Hibs v Celtic at Easter Road in the Scottish Premiership has had a change in kick off time due to TV selection (Pic: SNS) | SNS Group
David Gray’s side will now have three of their Scottish Premiership fixtures next month broadcast on either Premier Sports and Sky Sports.

Hibs have had the kick off times for two of their Scottish Premiership fixtures in November moved and chosen for live broadcast.

David Gray’s side were due to travel to Paisley on Saturday, November 8 to take on St Mirren at The SMISA Stadium in the traditional 3pm kick off slot. That match will still be played on the Saturday but will instead begin at 5:45pm and will be broadcast live on Premier Sports.

Hide Ad
Hide Ad

Their match with Motherwell, which was due to be played on November 1 but was postponed due to the Steelmen reaching the semi-finals of the Premier Sports Cup, will now be played on Tuesday, November 25. However, that match has not been selected for live broadcast.

Celtic’s trip to Easter Road moved as third Hibs date in November shifted

Finally, the visit of reigning Scottish Premiership champions Celtic to Easter Road has also had a change of kick off time. That match was already scheduled for Sunday, November 30 due to Celtic’s UEFA Europa League clash away to Feyenoord the Thursday before.

It will now kick of at 12 noon and will be shown live on Sky Sports. Here is he full list of most recent television selections as confirmed by the SPFL earlier today:

Saturday November 8

William Hill Premiership: St Mirren v Hibernian, Live on Premier Sports, kick-off 5.45pm

Sunday November 9

Hide Ad
Hide Ad

William Hill Premiership: Dundee v Rangers, Live on Sky Sports, kick-off 3.00pm

Saturday November 22

William Hill Premiership: St Mirren v Celtic, Live on Sky Sports, kick-off 8.00pm

Sunday November 23

William Hill Premiership: Aberdeen v Heart of Midlothian, Live on Sky Sports, kick-off 3.00pm

Tuesday November 25

William Hill Premiership: Motherwell v Hibernian, Kick-off 7.45pm (P-P on Sat Nov 1 due to Premier Sports Cup semi-finals)

Saturday November 29

Hide Ad
Hide Ad

William Hill Premiership: Kilmarnock v Dundee United, Live on Premier Sports, kick-off 5.45pm

Sunday November 30

William Hill Premiership: Hibernian v Celtic, Live on Sky Sports, kick-off 12 noon

Wednesday December 17

William Hill Premiership: Dundee United v Celtic, Live on Sky Sports, kick-off 8.00pm(P-P on Sat Nov 1 due to Premier Sports Cup semi-finals)

Tuesday January 6

William Hill Premiership: Livingston v St Mirren, Kick-off 7.45pm (P-P on Sat Nov 1 due to Premier Sports Cup semi-finals)

Tuesday January 6

Hide Ad
Hide Ad

William Hill Premiership - Rangers v Aberdeen, Live on Sky Sports, kick-off 8.00pm (P-P on Sat Nov 1 due to Premier Sports Cup semi-finals)

Your next Hibs read: Hibs star leaning on Scotland's senior strike heroes for advice after living out childhood dream at Hampden

Related topics:CelticTVScottish PremiershipSt MirrenMotherwellSky Sports
News you can trust since 1873
Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice