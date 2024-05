Watch more of our videos on Shots!

The price of parking for residents in Edinburgh will go up next week when the cost of parking permits increases.

The charges for buying or renewing a permit will rise from Monday, May 6 by an average of around five per cent.

Residents parking permits will increase by an average of five per cent. Picture: Lisa Ferguson.

The charges are going up for both Controlled Parking Zones (CPZs) - where restrictions apply from early morning till early evening most days of the week - and Priority Parking Areas (PPAs) where the restrictions only operate for 90 minutes each day to stop commuters and non-residents from parking in the permit holders’ places.

The increases were agreed at the city council’s budget meeting in February. The minority Labour administration had proposed a rise of around 10 per cent for parking permits - half of the 20 per cent increase they proposed for pay and display charges. But as part of the inter-party negotiations, they accepted a Tory amendment to limit the increase in the cost of parking permits, as well as a Lib Dem amendment for a steeper rise in on-street parking charges, taking it to a 22 per cent increase.

Parking permit charges are calculated by band, depending on the engine size of the vehicle - there are seven bands altogether, with smaller-engined cars paying least and the largest vehicles paying most.

The new on-street pay-and-display charges went up on April 15, but the permit price rises were delayed until now. Since April 2021, all residents' permits are issued electronically. In most cases, residents can choose to get a permit lasting three months, six months or a year.

Here are the new prices and how much they have increased since last year.

Residents Parking Permits

Band 1: Engine size 0 - 1000cc

Central Zone 1 - 4

Permit 1: 12 month permit Price: £73.70 Increase: 4.99 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £88.50 Increase: 4.98 per cent

All Other Zones

Permit 1: 12 month permit Price: £36.50 Increase: 5.19 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £43.80 Increase: 5.04 per cent

Band 2: Engine size 1001 - 1200cc

Central Zone 1 - 4

Permit 1: 3 month permit Price: £58.90 Increase: 5.56 per cent

Permit 1: 6 month permit Price: £106.10 Increase: 5.47 per cent

Permit 1: 12 month permit Price: £176.90 Increase: 5.55 per cent

Permit 2: 3 month permit Price: £70.60 Increase: 5.37 per cent

Permit 2: 6 month permit Price £127.30 Increase: 5.47 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £212.30 Increase: 5.52 per cent

All Other Zones

Permit 1: 3 month permit Price: £28.70 Increase: 5.51 per cent

Permit 1: 6 month permit Price: £51.80 Increase: 5.50 per cent

Permit 1: 12 month permit Price: £86.40 Increase: 5.49 per cent

Permit 2: 3 month permit Price: £34.50 Increase: 5.50 per cent

Permit 2: 6 month permit Price: £62.20 Increase: 5.60 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £103.70 Increase: 5.49 per cent

Band 3: Engine size 1201- 1800cc

Central Zone 1 - 4

Permit 1: 3 month permit Price: £85.00 Increase: 5.59 per cent

Permit 1: 6 month permit Price: £153.10 Increase: 5.44 per cent

Permit 1: 12 month permit Price: £255.30 increase: 5.50 per cent

Permit 2: 3 month permit Price: £106.20 Increase: 5.46 per cent

Permit 2: 6 month permit Price: £191.40 Increase: 5.45 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £319.10 Increase: 5.49 per cent All Other Zones

Permit 1: 3 month permit Price: £41.10 Increase: 5.66 per cent

Permit 1: 6 month permit Price: £74.00 Increase: 5.41 per cent

Permit 1: 12 month permit Price: £123.40 Increase: 5.47 per cent

Permit 2: 3 month permit Price: £51.30 Increase: 5.34 per cent

Permit 2: 6 month permit Price: £92.60 Increase: 5.59 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £154.30 Increase: 5.54 per cent

Band 4: Engine size 1801 - 2000cc

Central Zone 1 - 4

Permit 1: 3 month permit Price: £104.10 Increase: 6.01 per cent

Permit 1: 6 month permit Price: £187.60 Increase: 6.05 per cent

Permit 1: 12 month permit Price: £312.60 Increase: 6.00 per cent

Permit 2: 3 month permit Price: £130.10 Increase 6.03 per cent

Permit 2: 6 month permit Price: £234.50 Increase: 6.01 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £390.80 Increase: 5.99 per cent All Other Zones

Permit 1: 3 month permit Price: £50.00 Increase: 5.93 per cent

Permit 1: 6 month permit Price: £90.10 Increase: 6.00 per cent

Permit 1: 12 month permit Price: £150.20 Increase: 6.00 per cent

Permit 2: 3 month permit Price: £62.50 Increase: 5.93 per cent

Permit 2: 6 month permit Price: £112.60 Increase: 5.93 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £187.80 Increase: 6.04 per cent

Band 5: Engine size 2001 - 2500 cc

Central Zone 1 - 4

Permit 1: 3 month permit Price: £124.00 Increase: 6.53 per cent

Permit 1: 6 month permit Price: £223.40 Increase: 6.53 per cent

Permit 1: 12 month permit Price: £372.30 Increase: 6.49 per cent

Permit 2: 3 month permit Price: £155.00 Increase: 6.53 per cent

Permit 2: 6 month permit Price: £279.20 Increase: 6.48 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £465.40 Increase 6.50 per cent All Other Zones

Permit 1: 3 month permit Price: £59.10 Increase: 6.49 per cent

Permit 1: 6 month permit Price: £106.60 Increase: 6.49 per cent

Permit 1: 12 month permit Price: £177.70 Increase: 6.47 per cent

Permit 2: 3 month permit Price: £73.90 Increase: 6.48% per cent

Permit 2: 6 month permit Price: £133.30 Increase: 6.55 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £222.10 Increase: 6.47 per cent

Band 6: Engine size 2501 - 3000 cc

Central Zone 1 - 4

Permit 1: 3 month permit Price: £163.70 Increase: 6.99 per cent

Permit 1: 6 month permit Price: £295.00 Increase: 7.00 per cent

Permit 1: 12 month permit Price: £491.70 Increase: 7.01 per cent

Permit 2: 3 month permit Price: £212.80 Increase: 6.99 per cent

Permit 2: 6 month permit Price: £383.50 Increase: 7.00 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £639.20 Increase: 7.00 per cent All Other Zones

Permit 1: 3 month permit Price: £77.10 Increase: 6.93 per cent

Permit 1: 6 month permit Price: £139.00 Increase: 7.01 per cent

Permit 1: 12 month permit Price: £231.70 Increase: 7.02 per cent

Permit 2: 3 month permit Price: £100.30 Increase: 7.04 per cent

Permit 2: 6 month permit Price: £180.70 Increase: 6.99 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £301.20 Increase: 7.00 per cent

Band 7: Engine size 3001cc+

Central Zone 1 - 4

Permit 1: 3 month permit Price: £239.00 Increase: 8.00 per cent

Permit 1: 6 month permit Price: £430.70 Increase: 8.00 per cent

Permit 1: 12 month permit Price: £717.90 Increase: 8.00 per cent

Permit 2: 3 month permit Price: £310.70 Increase: 7.99 per cent

Permit 2: 6 month permit Price: £559.90 Increase: 7.98 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £933.30 Increase: 8.01 per cent

All Other Zones

Permit 1: 3 month permit Price: £110.10 Increase: 7.94 per cent

Permit 1: 6 month permit Price: £198.50 Increase: 8.00 per cent

Permit 1: 12 month permit Price: £330.80 Increase: 8.00 per cent

Permit 2: 3 month permit Price: £143.20 Increase: 7.99 per cent

Permit 2: 6 month permit Price: £258.00 Increase: 7.99 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £430.00 Increase: 7.99 per cent

Band 1: Engine size 0 - 1000cc

Zone K

Permit 1: 12 month permit Price; £16.00 Increase: 4.58 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £19.20 Increase: 4.92 per cent

Band 2: Engine size 1001 - 1200cc

Zone K

Permit 1: 3 month permit Price: £12.60 Increase: 5.00 per cent

Permit 1: 6 month permit Price: £22.80 Increase: 5.56 per cent

Permit 1: 12 month permit Price: £38.00 Increase: 5.56 per cent

Permit 2: 3 month permit Price: £15.10 Increase: 4.86 per cent

Permit 2: 6 month permit Price: £27.30 Increase: 5.41 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £45.60 Increase: 5.56 per cent

Band 3: Engine size 1201 - 1800cc

Zone K

Permit 1: 3 month permit Price: £18.00 Increase: 5.26 per cent

Permit 1: 6 month permit Price: £32.50 Increase: 5.52 per cent

Permit 1: 12 month permit Price: £54.30 Increase: 5.64 per cent

Permit 2: 3 month permit Price: £22.60 Increase: 5.61 per cent

Permit 2: 6 month permit Price: £40.70 Increase: 5.44 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £67.90 Increase: 5.60 per cent

Band 4: Engine size 1801 - 2000cc

Zone K

Permit 1: 3 month permit Price: £22.00 Increase: 6.28 per cent

Permit 1: 6 month permit Price: £39.60 Increase: 5.88 per cent

Permit 1: 12 month permit Price: £66.10 Increase: 6.10 per cent

Permit 2: 3 month permit Price: £27.50 Increase: 6.18 per cent

Permit 2: 6 month permit Price: £49.50 Increase 6.00 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £82.60 Increase: 6.03 per cent

Band 5: Engine size 2001 - 2500cc

Zone K

Permit 1: 3 month permit Price: £26.00 Increase: 6.56 per cent

Permit 1: 6 month permit Price: £46.90 Increase: 6.59 per cent

Permit 1: 12 month permit Price: £78.20 Increase: 6.54 per cent

Permit 2: 3 month permit Price £32.50 Increase: 6.56 per cent

Permit 2: 6 month permit Price: £58.60 Increase: 6.55 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £97.70 Increase: 6.54 per cent

Band 6: Engine size 2501 - 3000cc

Zone K

Permit 1: 3 month permit Price: £33.90 Increase: 6.94 per cent

Permit 1: 6 month permit Price: £61.10 Increase: 7.01 per cent

Permit 1: 12 month permit Price: £101.90 Increase: 7.04 per cent

Permit 2: 3 month permit Price: £44.10 Increase: 7.04 per cent

Permit 2: 6 month permit Price: £79.50 Increase: 7.00 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £132.50 Increase: 7.03 per cent

Band 7: Engine size 3001cc+

Zone K

Permit 1: 3 month permit Price: £48.40 Increase: 8.04 per cent

Permit 1: 6 month permit Price: £87.30 Increase: 8.04 per cent

Permit 1: 12 month permit Price: £145.50 Increase: 8.02 per cent

Permit 2: 3 month permit Price: £63.00 Increase: 8.06 per cent

Permit 2: 6 month permit Price: £113.50 Increase: 7.99 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £189.20 Increase: 7.99 per cent

Diesel surcharge

3 month permits Price: £15.00 Increase: 20.00 per cent

6 month permits Price: £30.00 Increase: 20.00 per cent

12 month permits Price: £60.00 Increase: 20.00 per cent

Priority Parking Permits

Band 1: Engine size 0 - 1000cc

All Zones

Permit 1: 12 month permit Price: £12.10 Increase: 5.22 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £14.50 Increase: 5.07 per cent

Band 2: Engine size 1001 - 2000cc

All Zones

Permit 1: 3 month permit Price: £9.50 Increase: 5.56 per cent

Permit 1: 6 month permit Price: £17.20 Increase: 5.52 per cent

Permit 1: 12 month permit Price: £28.70 Increase: 5.51 per cent

Permit 2: 3 month permit Price: £11.50 Increase: 5.50 per cent

Permit 2: 6 month permit Price: £20.70 Increase: 5.61 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £34.50 Increase: 5.50 per cent

Band 3: Engine size 1201 - 1800cc

All Zones

Permit 1: 3 month permit Price: £13.60 Increase: 5.43 per cent

Permit 1: 6 month permit Price: £24.60 Increase: 5.58 per cent

Permit 1: 12 month permit Price: £41.10 Increase: 5.66 per cent

Permit 2: 3 month permit Price £17.10 Increase: 5.56 per cent

Permit 2: 6 month permit Price: £30.80 Increase: 5.48 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £51.30 Increase 5.34 per cent:

Band 4: Engine size 1801 - 2000cc

All Zones

Permit 1: 3 month permit Price: £16.60 Increase: 5.73 per cent

Permit 1: 6 month permit Price: £30.00 Increase: 6.01 per cent

Permit 1: 12 month permit Price: £50.00 Increase: 5.93 per cent

Permit 2: 3 month permit Price: £20.80 Increase: 6.12 per cent

Permit 2: 6 month permit Price: £37.50 Increase: 5.93 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £62.50 Increase: 5.93 per cent

Band 5 Engine size 2001 - 2500cc

All Zones

Permit 1: 3 month permit Price: £19.70 Increase: 6.49 per cent

Permit 1: 6 month permit Price: £35.50 Increase: 6.61 per cent

Permit 1: 12 month permit Price: £59.10 Increase: 6.49 per cent

Permit 2: 3 month permit Price: £24.60 Increase: 6.49 per cent

Permit 2: 6 month permit Price: £44.30 Increase: 6.49 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £73.90 Increase: 6.48 per cent

Band 6: Engine size 2501 - 3000cc

All Zones

Permit 1: 3 month permit Price: £25.60 Increase: 6.67 per cent

Permit 1: 6 month permit Price: £46.30 Increase: 7.18 per cent

Permit 1: 12 month permit Price: £77 10 Increase: 6.93 per cent#

Permit 2: 3 month permit Price: £33.40 Increase: 7.05 per cent

Permit 2: 6 month permit Price: £60.10 Increase: 6.94 per cent

Permit 2: 12 month permit Price: £100.30 Increase: 7.04 per cent

Band 7 Engine size 3001cc+

All Zones