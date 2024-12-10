Scottish Open Snooker 2024: Results and day two schedule as action begins in Edinburgh

By Ben Banks

Senior Football Writer

Published 10th Dec 2024, 09:00 BST
There was a mixed bag for stars on home soil on day one of the Scottish Open Snooker tournament - as an Edinburgh native begins his quest.

The Scottish Open is underway as players bid for glory in Edinburgh.

Gary Wilson is looking to retain his Scottish Open crown for a third year on the spin but has competition from the likes of John Higgins and Ronnie O'Sullivan in the capital. Day one got underway on Monday with a mixed bag of results for Scottish players.

Higgins progressed with a 4-2 win over Ian Burns but Graeme Dott and Anthony McGill were amongst those to fall at the first hurdle. Edinburgh’s Dean Young kicks off his quest for glory on Tuesday afternoon against Pang Junxu. Here are the day one results and schedule for Tuesday.

Day one results

Zhang Anda 4-3 Stan Moody

Gary Wilson 2-4 Long Zehuang

Ali Carter 4-2 Graeme Dott

David Gilbert W/O Robbie Williams

Joe O'Connor 4-1 Lyu Haotian

John Higgins 4-2 Ian Burns

Chris Wakelin 4-0 Scott Donaldson

Barry Hawkins 4-2 Alexander Ursenbacher

Ryan Day 4-1 Anthony McGill

Judd Trump W/O Ishpreet Singh Chadha

Mark Allen 4-1 He Guoqiang

Xiao Guodong 4-1Xu Si

Wu Yize 4-1 Farakh Ajaib

Jak Jones 4-1 Jamie Jones

Stuart Bingham 4-0 Jimmy Robertson

David Lilley W/O Mark Williams

Day two schedule

10:00

Si Jiahui v Ma Hailong

Ding Junhui v Mark Davis

13:00

Noppon Saengkham v Ricky Walden

Kyren Wilson v David Grace

Jack Lisowski v Jordan Brown

Robert Milkins v Jackson Page

14:00

Pang Junxu v Dean Young

Mark Selby v Stuart Carrington

Luca Brecel v Julien Leclercq

Stephen Maguire v Matthew Selt

19:00

Zhou Yuelong v Yuan Sijun

Hossein Vafaei v Lei Peifan

Shaun Murphy v Daniel Wells

Ronnie O'Sullivan v Xing Zihao

20:00

Tom Ford v Antoni Kowalski

Neil Robertson v Fan Zhengyi

