Scottish Open Snooker 2024: Results and day two schedule as action begins in Edinburgh
The Scottish Open is underway as players bid for glory in Edinburgh.
Gary Wilson is looking to retain his Scottish Open crown for a third year on the spin but has competition from the likes of John Higgins and Ronnie O'Sullivan in the capital. Day one got underway on Monday with a mixed bag of results for Scottish players.
Higgins progressed with a 4-2 win over Ian Burns but Graeme Dott and Anthony McGill were amongst those to fall at the first hurdle. Edinburgh’s Dean Young kicks off his quest for glory on Tuesday afternoon against Pang Junxu. Here are the day one results and schedule for Tuesday.
Day one results
Zhang Anda 4-3 Stan Moody
Gary Wilson 2-4 Long Zehuang
Ali Carter 4-2 Graeme Dott
David Gilbert W/O Robbie Williams
Joe O'Connor 4-1 Lyu Haotian
John Higgins 4-2 Ian Burns
Chris Wakelin 4-0 Scott Donaldson
Barry Hawkins 4-2 Alexander Ursenbacher
Ryan Day 4-1 Anthony McGill
Judd Trump W/O Ishpreet Singh Chadha
Mark Allen 4-1 He Guoqiang
Xiao Guodong 4-1Xu Si
Wu Yize 4-1 Farakh Ajaib
Jak Jones 4-1 Jamie Jones
Stuart Bingham 4-0 Jimmy Robertson
David Lilley W/O Mark Williams
Day two schedule
10:00
Si Jiahui v Ma Hailong
Ding Junhui v Mark Davis
13:00
Noppon Saengkham v Ricky Walden
Kyren Wilson v David Grace
Jack Lisowski v Jordan Brown
Robert Milkins v Jackson Page
14:00
Pang Junxu v Dean Young
Mark Selby v Stuart Carrington
Luca Brecel v Julien Leclercq
Stephen Maguire v Matthew Selt
19:00
Zhou Yuelong v Yuan Sijun
Hossein Vafaei v Lei Peifan
Shaun Murphy v Daniel Wells
Ronnie O'Sullivan v Xing Zihao
20:00
Tom Ford v Antoni Kowalski
Neil Robertson v Fan Zhengyi